"جبهة أرامل مصر": ترتيب الحضانة الحالي يجعل الأبناء يتيمي الأم والأب

هاجم العميد محمد صلاح، المتحدث باسم "جبهة أرامل مصر"، تجاهل واضعي مشاريع قانون الأحوال الشخصية، لمصلحة الطفل حال وفاة الأم، حيث ركز المشرعين في تعريفهم لمفهوم المصلحة الفضلى للطفل أن يظل بكافة السبل مع الأم، دون تسليط الضوء عماي حدث له إذا توفيت والدته.

وأضاف "صلاح"، في بيان له اليوم، أن الطفل في تلك الحالة يصير يتيما من الأم بالوفاة ويتيما من الأب بالقانون، لافتًا إلى أن المسؤولين المعنيين يتحدثون عن الدستور والاتفاقيات الدولية المتضمنة مواد تنظم العلاقات بين الرجل والمرأة، على الرغم من تركيزهم على ما يخدم مصلحة المرأة فقط، متجاهلين مصلحة الأطفال، على حد قوله.

ورفض المتحدث باسم الجبهة، بقاء ترتيب الحضانة المعمول به حاليا الذي جعل الأب في المرتبة السادسة عشر وعدم النظر إلى ما هو معمول به في معظم دول العالم، مؤكدا أن معظم دول العالم من تجعل الحضانة بين الأم والأب وفقط، فلمصلحة من تعطيل القوانين المقدمة الخاصة بالأحوال الشخصية ومن ضمنها قوانين خاصة بالأرامل وأبنائهم وإلى الآن لم يتم الرد على تلك القوانين ولم يتحدث أي من هؤلاء المعنيين عن الأطفال الذين توفيت أمهاتهم ولم يتحدث أحد من المعنيين عن مصلحتهم الفضلى.

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