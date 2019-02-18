بالصور| بـ"بنطلون جلد ضيق".. حلا شيحة بصحبة إيناس الدغيدي في أحدث ظهور لها

لفتت الفنانة حلا شيحة الأنظار في أحدث ظهور لها، بصحبة مجموعة من الفنانات بالوسط الفني، بعدما نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا منه، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "شيحة" بإطلالة "كاجوال"، مرتدية بنطلون جلد أسود وقميص أبيض طويل غير منقوش، بصحبة المخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة منة شلبي، بالإضافة إلى "بوسي".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، فيما أغلقت "بوسي" التعليقات، ولكن هذا لا يمنع جمهور "حلا"، في تداول الصورة مرفقة بالعديد من التعليقات، أبرزها: "أنتي هتمثلي فيلم جديد مع إيناس الدغيدي يا حلا"، و"أوعى تكوني هتمثلي مع الدغيدي، كده هتخسري كتير"، و"قمرات"، و"وحشتينا يا حلا".

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحا أعلنت، أغسطس الماضي، تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، بعد أشهر من خلعها النقاب، واكتفائها بغطاء الرأس.

وقالت "حلا"، في بيان صحفي سابق، إن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، نافية بذلك شائعة انفصالها عن زوجها.

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ومن المُقرر أن يكون "زلزال" هو أول عمل تعود به "شيحة" للتمثيل عقب غياب دم 13 عاماً منذ فيلم "كامل الأوصاف"، التي شاركت فيه مع الراحل "عامر منيب"، ومن ثم قررت ارتداء النقاب والاعتزال.

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