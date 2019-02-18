نشرت الراقصة الروسية "جوهرة"، مقطع فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء تلقيها دواءً طبيا عبر "حقنة عضل". وظهرت "جوهرة" مرتدية بنطلون "ممزق" مع بلوفر أبيض "هاف ستوميك"، مُعلقة ببعض الوجوه التعبيرية على المقطع. الأمر الذي أثار غضب بعض رواد "سوشيال ميديا" بينما سخر منه البعض الآخر، في حين تفاعل معه عديدين، جاءت أبرز التعليقات: "يا ريتنا كنا الحقنة"، بينما أضافت أخرى: "أنتوا إزاي تذيعوا حاجة زي كدة". Advertisements ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| "حقنة عضل" للراقصة "جوهرة".. ومتابعون: "إزاي تذيعي حاجة زي دي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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