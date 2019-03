القميص الأبيض قطعة أساسية.. فمن أين أتت صيحته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 01:33 مساءً - لم يكن للقميص الأبيض ظهور بارز في عالم الموضة، فقد كان حكراً على الطبقة الغنيّة كونه قطعة حساسة لا يمكن ارتداؤها إلا في مناسبات معيّنة للحفاظ على أناقتها ولونها الناصع. وفي حقبة الأربعينيات، دخل القميص الأبيض إلى ساحة الموضة وبدأ يلمع نجمه خاصة بعد أن ارتدته أهم نجمات هوليوود آنذاك أبرزهن كاثرين هيبورن Katharine Hepburn التي ارتدته في أحد مشاهد فيلم Holiday.

وخلال العام 1950، ازدادت شهرة القميص الأبيض مع إطلاق فيلم Roman Holiday لأيقونة الموضة أودري هيبورن Audrey Hepburn والتي ارتدته بقصّة الأكمام المفتولة والياقة المحدّبة.

ويكمل القميص الأبيض مسيرته في الشهرة ليصل إلى فيلم Dirty Dancing في العام 1987، حيث ظهر مع إطلالة النجمة جينيفر غراي Jennifer Grey بقصة الأطراف المعقودة مع سروال الجينز القصير.

وبعد ثلاث سنوات، ظهرت النجمة العالمية جوليا روبيرتس Julia Roberts بالقميص الأبيض الفضفاض في فيلمها الأشهر بريتي ويمان Pretty Woman.. واستطاعت أن تسجّل لهذه القطعة الكلاسيكية مكانة في عالم الموضة لا تزال تحصد شهرتها لغاية اليوم.





القميص الأبيض لإطلالة منعشة Style It In a Fresh Way



ما يجعل القميص الأبيض قطعة أساسية في خزانتك هو أنه زيّ عمليّ، يسهل تنسيقه مع غيره من الأزياء وبإطلالات متنوّعة. فبإمكانك أن ترتدي القميص الأبيض إلى العمل، إلى موعد غداء، أو حتى إلى حفلة عشاء مسائية.. كل ما عليك فعله هو إضافة لمسة من الإكسسوارات التي تغني إطلالتك وتجعلها تليق بالمناسبة، وإليك بعض الأساليب للحصول على إطلالة منعشة بالمقيص الأبيض:

- إذا كنت تبحثين عن إطلالة عملية وعصرية في الوقت نفسه، اعقدي أطراف القميص الأمامية بأسلوب ناعم وأنيق. هذه اللمسة ستزيد من حيوية إطلالتك.

- اختاري قميصاً بقصّة مميّزة، أكمام ضخمة أو ياقة معقودة أو أزرار بارزة... فهذه الإضافات تجعل من هذه القطعة الكلاسيكية قطعة فريدة، أنيقة وبلمسة عصرية.

- اختاري إطلالة كاملة باللون الأبيض White-On-White، تمنحك لمسة انتعاش تليق بموسم الصيف، ونسّقي معها إكسسوارات بلون الكاميل أو البيج تزيد من أناقتها.

- اختاري قميصاً بطول متوسّط أو طويل، وارتديه كالسترة فوق تي-شيرت قطنية، إطلالة عفوية وشبابية يمكنك تنسيقها مع سروال الجينز أو سراويل فضفاضة وهي موضة هذا الموسم.









القميص الأبيض في السهرات Your Evening Look



مع بعض التنسيقات الذكية، يمكنك أن تحصلي على أكثر الإطلالات أناقة بالقميص الأبيض. لسهراتك أو احتفالات العشاء التي تذهبين إليها، ليس عليك أن تتألقي بفستان كلاسيكي أسود أو أزياء برّاقة، يكفي أن تنسّقي القميص الأبيض الكلاسيكي مع قطع راقية وبعض الإكسسوارات الفاخرة لتحصلي على إطلالة أنيقة تليق بأهم المناسبات.

- القميص الأبيض مع تنورة سوداء بقصّة الـPencil Skirt هي خيار مميّز للسيدات النحيلات اللواتي يبحثن عن إطلالة أنثوية راقية ومريحة في الوقت نفسه. نسّقيه مع حذاء Pump أسود وكلاتش باللون الأحمر للمسة لافتة.

- بإمكانك أن تختاري بذلة توكسيدو لسهراتك، فهذه القطعة الذكورية تحمل من الأناقة والرقيّ ما يجعلها خيار معظم السيدات خاصة بعد أن سحرتنا نجمات عالميات باختيارها على السجادة الحمراء.

- ارتدي القميص الأبيض تحت فستان مخملي من دون أكمام، إطلالة عصرية وفي الوقت نفسه فاخرة، يمكنك أن تزيّنيها بإكسسوارات أو مجوهرات بارزة وتتألقين بها في سهراتك.

- ولإطلالة جريئة، يمكن أن تختاري تنورة أو شورت من المخمل أو الجلد، تنسّقين معه إكسسوارات مرصّعة بالباييت، إطلالة لافتة تكفي لتجعلك نجمة في سهراتك.







نجمات بالقميص الأبيض Stars Looks



القميص الأبيض ليس بعيداً عن خيارات النجمات العالميات اللواتي يتقن لعبة تنسيقه بأساليب مختلفة. ففي حين اختارت بعض النجمات أن تجعل من هذه القطعة أساس إطلالتها الكلاسيكية كما فعلت النجمة أمبر هارد Amber Heard التي اختارت بذلة توكسيدو من توقيع جيورجيو أرماني Giorgio Armani، وكذلك النجمة أوليفيا وايلد Olivia Wilde التي اختارت أن تنسّق القميص الأبيض مع بذلة سوداء من توقيع جيفنشي Givenchy، رأينا نجمات أخريات يمنحن هذه القطعة لمسة عصرية وشبابية من خلال تنسيقها مع أزياء مريحة بعيدة عن التكلّف ومنهن كلوي غرايس موريتز Chloe Grace Moretz التي اختارت إطلالة من توقيع علامة كوتش Coach عباية عن قميص أبيض مزين بالكشاشك نسّقته مع سروال من الجلد بقصّة عصرية... بالإضافة إلى إطلالات أخرى اختارتها النجمات بالقميص الأبيض وبدت في غاية الأناقة.

موديلات جمبسوت على طريقة النجمات العربيات

7 إطلالات من وحي الأناقة الباريسية الراقية