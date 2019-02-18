بالفيديو| طالبات يدخلن في نوبة بكاء وصراخ هيستيري لسبب مجهول

دخلت مجموعة فتيات مغربيات في نوبات صراخ هيستيري، بمؤسسة تعليمية في مدينة "الدار البيضاء"، وهن يمددن على الأرض ويصرخن ويبكين بصوت عال.
وتداول رواد "سوشيال ميديا"، مقطع الفيديو على نطاق واسع.
ولم تتوقف الفتيات عن البكاء والصراخ على الرغم من تدخل أساتذة المؤسسة التعليمية، الأمر الذي أصاب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بالحيرة بسبب عدم معرفتهم سبب تلك النوبة.
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مخدر الفلاكا متوفر منذ مدة بالمغرب https://t.co/BA14AFj0Zp— yousef isaoui (@isaouisaoui)
مخدر الفلاكا متوفر منذ مدة بالمغرب https://t.co/BA14AFj0Zp— yousef isaoui (@isaouisaoui) February 12, 2019
وتباينت الآراء حول ما ظهرت عليه الفتيات ورجح بعض نشطاء "سوشيال ميديا" تعرضهن لأعمال سحر وشعوذة، وآخرين رجحن تعاطيهن ما جعلهن يغبن عن الواقع نتيجة لما يطلق عليه اسم "الفلاكا"، جعلهن في حالة من الهذيان ترتبط بالبارانويا والهلوسة الشديدة.
ونفت فاطمة وهمي، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم في المغرب، لشبكة "BBC"، ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصرحت أن "الأمر يتعلق بحالة بكاء هيستيرية لإحدى التلميذات بالقسم، لتلحق بها باقي التلميذات دون معرفة الأسباب أو الدوافع لهذا السلوك".
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