زوجة تامر حسني توجه رسالة إلى أسيل عمران بطلة كليب "ناسيني ليه"

وجهت الفنانة المعتزلة، بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، رسالة لـ"أسيل عُمران"، بطلة كليب "ناسيني ليه" الذي طرحه "تامر" مؤخرًا وحقق نجاحًا واسعًا فور طرحه.

ونشرت "بوسيل" صورة للأخيرة، عبر خاصية "ستوري" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "أنا بحبها.. أسيل".

وكانت "أسيل" أشادت بالدور الذي قامت بتجسيده خلال الكليب، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت: "قصة لمست الغالب منا حتى لو ما مرينا فيها نعرف أحد عاشها، نعرف اثنين خسروا حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو أنهم ما حاربوا عشان حبهم".

وتوجهت بالشكر لجمهورها الذي أشاد بها من خلال تعليقاتهم الإيجابية والتي كانت بمثابة حافز لها، وكتبت: "شكراً كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا، صدقوني أنا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير".

وأشادت بتامر لمنحها الفرصة خلال هذا الكليب، وذكرت: "تامر شكراً كثير على رقيك واحترافيتك في الشغل.. التمثيل معاك صادق"، وتوجهت بالشكر لكل فريق العمل وعلى رأسهم المخرج سعيد الماروق.

ووجهت تحية خاصة لزوجة تامر حسني الفنانة بسمة بوسيل، التي احتضنتها خلال العمل قائلةً: "وشكراً بسمة لأنك حسستيني إني في بيتي الثاني".

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