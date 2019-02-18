بالفيديو| ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بالحجاب: "حاسة نفسي سعودية"

أطلت الفنانة ياسمين صبري بالحجاب في أحدث ظهور لها، عبر مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات".

وظهرت "صبري"، خلال مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الدقيقة، بحجاب فاتح اللون يظهر جزء من شعرها، خلال حديثها مع مجموعة من الفتيات، قائلة: "بذمتكم تحسوا أني مصرية"، لتجيبها الحاضرين أن ملامحها تشبه السوريات واللبنانيات، لترد عليهن أنها "تشعر بأنها تشبه السعوديات"، مختتمة: "السعودية أحسن ناس".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، مع مقطع الفيديو، الذي انتشر بصورة واسعة خلال الساعات الماضية، حاصدًا آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات والتعليقات، أبرزها: "الحجاب حلو عليكي كتير وزاد حلاوتك"، ونتشرف أنك تكون سعودية يا حلوة"، و"ملكة جمال في كل الأحوال".

وهذه ليست المرة الأولى التي تطل فيها الفنانة المصرية بالحجاب، حيث ارتديه فيأول ظهور درامي لها، في برنامج "خطوات الشيطان" للمفكر معز مسعود.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري تعاقدت على مسلسلها الجديد "حكايتي" في أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، والذي يعرض موسم رمضان المقبل.

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