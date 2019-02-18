في حادث مروع – إصابة 4 أشخاص بالطريق الصحراوى

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:35 صباحاً - وقع صباح اليوم الإثنين، حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتوقف حركة المرور.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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