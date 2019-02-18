ألبوم أنغام “حالة خاصة جداً”.. 14 أغنية بكلمات من ذهب

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:35 صباحاً - كتب – فارس طارق

يومان وتطرح الفنانة أنغام أحدث ألبوماتها الغنائية والذي يحمل اسم “حالة خاصة جداً”.

الألبوم من المقرر أن يطرح في الأسواق الخميس المقبل الموافق 21 فبراير الجاري وسيكون متاح على قناة اليوتيوب الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وبرنامج Deezer الإلكتروني.

وسيضم ألبوم أنغام الجديد “حالة خاصة جداً” 14 أغنية وهم :

حالة خاصة جداً كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعي توزيع أحمد إبراهيم.

ياريتك فاهمني كلمات نادرعبدالله ألحان تامرعاشور توزيع مادي.

هتقول لربنا ايه كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم.

حبايبنا كلمات محمد القاياتي ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم.

على حسك في أيامي كلمات جمال الخولي ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم.

ولا دبلت كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتباني توزيع أحمد إبراهيم.

بقول نسياك كلمات أحمد المالكي ألحان محمد عبيه توزيع وليد فايد.

نزوة كلمات سلطان صلاح ألحان خالد عز توزيع نادر حمدي.

بتوصفني بتكسفني كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد زعيم توزيع توما.

هدنة كلمات صابر كمال ألحان مصطفى العسال توزيع محمد العشي.

أساميك الكتيرة كلمات أمير طعيمة ألحان إيهاب عبد الواحد توزيع مادي.

متطمنة كلمات أحمد المالكي ألحان محمد عبية توزيع أحمد إبراهيم.

ليلى كلمات كاترين معوض ألحان هشام بولس توزيع طارق عاكف.

هبدأ من الآخر كلمات عصام حسني ألحان مصطفى العسال توزيع كريم أسامة.

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وقام أحمد إبراهيم بالإشراف الكامل على الألبوم وتسجيل صوت أنغام، وماستر الألبوم المهندس أمير محروس ستوديو MSound2.

غلاف ألبوم”حالة خاصة جداً” تم تصويره في لبنان مع المصور شربل بو منصور بمشاركة عادل جمال المخرج الفني لغلاف الألبوم والفيديوهات التي صاحبت صدور الألبوم .

وظهرت أنغام من خلال صور الغلاف بإطلالة جديدة ومبهرة، حيث تعاونت مع خبيرة المكياج رولا رياشي، ومصفف الشعر اللبناني طوني مندلق.

واشرف على إدارة أعمال الفنانة أنغام راندا رياض، ويشرف كلاً من محمد جمال وياسمين حامد على جميع مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بأنغام.