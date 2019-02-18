البلطي النهاردة بـ 23 جنيه : يارب ما يغلى عن كدة

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 41 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 130 جنيهًا، والمرجان 40 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 نحو 320 جنيها، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا، والدنيس بـ90 جنيهًا، والبربون 30 جنيهًا.
كما تراوح سعر الوقار ما بين 40 إلى 80 جنيهًا، والسردين مجمد 25 جنيهًا، والقراميط بسعر 20 جنيهًا، والبوري بسعر 44 جنيهًا.
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