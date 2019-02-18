Nile Car Gate ترفع شعار :جديدة ومستعملة عادية أو كهربائية احنا معاك

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:35 صباحاً - من منطلق مبادرة فخامة السيد الرئيس – عبد الفتاح السيسى نحو زيادة الإهتمام بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة ، ومن خلال رغبة شركة (Nile Car Gate) أن تكون من أوائل الشركات المبادرة بدعم هذا القطاع مع ما ستقدمه من حلول متكاملة للمستهلك المصرى ، وكذا تركيزها على دعم المدن الجديدة بأحدث ما قدمت صناعة السيارات العالمية بهذا المجال

عقدت شركة NCG مؤتمرها الصحفى بفندق “تريومف – التجمع الخامس” اليوم الإثنين (18 فبراير) وبحضور كل من الأستاذ/ وليد عبد العليم – المدير التنفيذى لشركة Nile Car Gate – إحدى شركات مجموعة المشرق للإستثمار والصناعة OIG – وكذلك بحضور كل من م. ياسر البندارى – عضو مجلس الإدارة ، م. هشام عجلان – المدير التنفيذى للعلاقات الخارجية ، م. عمرو عبد الغنى – المدير العام ، أ/ شريف ياسر – المدير التنفيذى للتسويق والمبيعات .. وكذا عدد من الشركاء الإستراتيجيين للشركة وكذا ممثلى الإعلام والصحافة …وليد عبد العليم – المدير التنفيذى لشركة Nile Car Gate

الفكر الجديد:

ترتكز رؤية شركة (Nile Car Gate) على العمل بالسوق المصرية للسيارات بأسلوب علمى متطور يعتمد بشكل كبير على البرامج المتطورة لكل من عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع وعمليات التمويل البنكية وكذا الدعم التأمينى بكافة صوره .. بدءاً من طلب العميل للسيارة التى يرغب فى شراءها (أياً كان نوعها وطرازها ، سواء كانت تعمل بمحركات إحتراق تقليدية أو عاملة بنظام هجينى “هايبريد” أو حتى كهربائية بالكامل) ، ثم متابعة عملية شحنها وتأمينها وإتمام إجراءات التخليص الجمركى عليها ومن ثم إتمام عمليات التسليم مع الدعم التام بأنظمة ضمان متطورة ، وليس هذا فحسب بل وحتى إجراء عمليات الترخيص للعميل وتسليمه لسيارته بعنوانه الشخصى.

وبنفس الوقت، ستقدم الشركة أنظمة تكنولوجية متطورة لبيع كل من السيارات الجديدة والمستعملة من خلال برامج تفاعلية على شبكة الإنترنت ومدعومة بكافة وسائل التواصل الإجتماعى ، حيث سيتم دعم العديد من أنواع السيارات الجديدة بأنظمة ضمان رسمية (سواء من خلال الوكلاء الرسميين أو مع أنظمة متساوية معها) ، فيما سيأتى الضمان على السيارات المستعملة بحسب حالتها ومدعوماً بتقرير ميكانيكى وفنى شامل وعلى أحدث الأنظمة العالمية.

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على الجانب الآخر، سيتم دعم عمليات البيع بالشركة بأنظمة تمويل متطورة وبالتعاون مع عدد البنوك المعروفة بخدماتها التمويلية الميسرة والسريعة ، علاوة على أنظمة التأمين المتعددة … ومن ثم توافر أحدث نظم الصيانة وخدمات ما بعد البيع.

شبكة فروع ومراكز خدمة على أعلى مستوى:

من الطبيعى عند شروع العميل بشراء بأى سيارة جديدة أو مستعملة بأن تحظى تلك السيارة بضمان الصيانة والمتابعة الفنية لها ، وهو الأمر الذى لم تغفله شركة شركة ((Nile Car Gate ، حيث قامت بالتعاقد مع شبكة متميزة جداً من مراكز البيع و الخدمة المعتمدة (التى تزيد عن 12 فرع بالمرحلة الأولى) والتى تعمل بأحدث النظم العالمية فى هذا المجال وهو ما سيتم دعمه أيضاً برقم مختصر لخدمة العملال على مدار أيام الأسبوع ولمدة 24 ساعة يومياً .. الأمر الذى سيضمن للعميل الحصول على خدمة متفوقة منذ لحظة إستفساره عن السيارة التى يرغب بشراءها وصولاً لخدمات ما بعد البيع ، والتى تغطى بدورها مجموعة من أهم العلامات التجارية بالسوق المصرية شأن (مرسيدس ، BMW ، فولكسفاجن ، سيات ، أودى ، سكودا ، رينو وكــــــيا) بخلاف ما سيتم التعاقد معهم لاحقاً . وقد ضمنت الشركة توزيعاً جغرافياً ملائماً وآخذاً فى التوسع المستمر المدعومة برصيد إستراتيجى ضخم من قطع الغيار بخلاف ما هو متوافر بمراكز الخدمة المتواجدة داخل الشبكة ، مع عدم إغفال خدمة الصيانة والطوارئ المتنقلة (Mobile Service) ، وبالوقت نفسه ستتوافر خدمة توفير سيارة بديلة لسيارة العميل التى يتم الصيانة عليها بشكل مجانى خلال الـ 48 ساعة الأولى، وبمبلغ رمزى كقيمة إيجارية إذا ما تطلبت سيارته ما يزيد عن 48 ساعة لإصلاحها.

لماذا Nile Car Gate :

يقول وليد عبد العليم – رئيس مجلس إدارة الشركة :”لا شك أن تقديم مشروع جديد يشمل حلولاً متكاملة (Full integrated solutions) بقطاع السيارات .. سواء لعمليات التعاقد ، البيع ، الإستبدال ، التمويل البنكى ، التأمين ، الصيانة وحتى الإستشارات الفنية والميكانيكية … إنما هو أمر يمثل إضافة إيجابية وكذا تنافسية بسوق يتميز بنموه المستمر ، وخاصة مع التحسن المستمر بالمناخ الإقتصادى والتجارى والخدمى بمصر خلال السنوات الأخيرة “..

كما أضاف قائلاً: وبنفس الوقت تأتى التنافسية والأسعار العادلة – سواء كنسب مضافة لأعمالنا من إستيراد وتخليص وإنهاء إجراءات أو لأسعار تقديم الخدمات – لتؤكد على إنفتاح هذا السوق وآلية عمله بشكل حر ، وهو الأمر الذى سيصب فى النهاية بمصلحة المستهلك الحالى والعميل المستقبلى وبصورة إيجابية يسعى لها الجميع”.