تباين سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:35 صباحاً - تباين سعر الدولار في البنوك بتعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل ببنوك الأهلي ومصر والتجار الدولى والعربى الأفريقى الدولي نحو 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار ببنك بلوم مصر نحو 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للشراء، بينما سجل ببنك عودة نحو 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار ببنك البركة نحو 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع، بينما سجل بمصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

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