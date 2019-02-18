تباين سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك بلوم مصر نحو 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للشراء، بينما سجل ببنك عودة نحو 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار ببنك البركة نحو 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع، بينما سجل بمصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.
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