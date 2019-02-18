لحم رخيص – قوادات حولن بيوتهم لسوق لبيع الفتيات لمن يدفع

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:35 صباحاً - ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التي زلزلت الراي العام كله بشان تكوين شبكات للدعارة تقودها سيدات في عدد من محافظات مصر وجاءت على النحو التالي:
نأتي للجريمة الأولى التى زلزلت الراي العام من فظاعتها:
قصة دينا وولاء ونورهان وشيماء لا تختلف كثيرا عن بعضهن البعض وقعن فى فخ الرذيلة وبيع الجسد بسبب الفقر للعرب وكبار السن مقابل حفنة من الأموال.
تحقيقات النيابة العامة كشفت عن وقائع مؤلمة وقاسية فى قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها 40 شخصا باستغلال فتيات وطالبات فى علاقات جنسية مع خليجيين من جنسيات مختلفة مقابل الحصول على أموال.
قالت ولاء . م حاصلة على دبلوم من محافظة الغربية إنها مرت بضائقة مالية بعد طلاقها ووفاة ابنتها سافرت إلى السعودية بشكل غير مشروع بحثا من عمل دون جدوى وعادت إلى مصر فى عام 2015 تعرفت بعدها على المتهمتين ابتسام . ع و فتحية . أ واللاتى عرضن عليها الزواج من خليجيين ودخلت فى 8 علاقات تحت ستار الزواج العرفى.
وأكدت الشاهدة أن تلك العلاقات الجنسية محددة المدة ولم يقم هؤلاء الرجال بتطليقها ولم تتخلل تلك العلاقات انقضاء مدة العدة مشيرة الى ان اختيارها فى تلك العلاقات من خلال عرضها وفتيات اخريات على راغبى المتعة الخليجيين بمسكن المتهمة الأولى او أحد الكافيتريات.
وأضافت الشاهدة إن المتهمة الثانية فتحية . أ اشتركت مع نجلها المتهم الخامس فى إدخالها فى علاقتين مع رجلين دون انقضاء فترة العدة للزواج الصورى وقام المتهم باستغلالها فى إقامة علاقة جنسية على سبيل الدعارة الصريحة بدون زواج عرفى.
قالت دينا م 19 عام طالبة،الشاهدة الرابعة فى القضية انها منذ 3 سنوات بدأت المتهمه الاولى ابتسام . ع فى استقطابها ومحاولة اقناعها بالزواج من سعوديين وفى احد المرات دعتها الى منزلها و شاهدت فتيات مصريات يتم عرضهن على رجال عرب من دول الخليج ليختاروا منهن من تروق له على ان يتم تحرير عقود للزواج بمعرفة المتهم الحادي عشر، وكان الهدف من اعداد تلك العقود هو تأمين العلاقة الجنسية
واضافت انه كان هناك فتيات يتم استغلالهن بصفة مستمرة يترددن على منزل المتهمه الاولى تتكسب من وراء ادخالهن فى علاقات جنسية متتابعة مع سعوديين.
واضافت ان بادرة زيجاتها بتدبير المتهمه الاولى كانت فى غضون شهر اغسطس عام 2016 حين كانت تبلغ من العمر 17 عامًا مع سعودي يدعى حمد الدوسري دون ولى عنها مقابل مهر قدره 40 الف جنيه حصلت منه المتهمه الاولى على مبلغ 20 الف جنيه وقد كان يتردد عليها الزوج السعودي كل 15 يوما بعد ان دبر لها محل اقامه فى مصر الا انه المتهمه الاولى ارغمتها خلال فترة زواجها من السعودي على اقامة علاقة جنسية مع عدد من الرجال الخليجيين تحت تهديد منها بتدمير علاقتها الزوجية مع زوجها سالف الذكر فى مقابل مبالغ مالية وعدتها بتلقيها نظير كل علاقة جنسية مع سعودي اخر مما حدا بها الى الموافقة ودخلت بالفعل فى 5 علاقات جنسية مع اجانب عرب اخرين على الرغم من استمرار علافة زواجها من السعودي وذلك بعلم وتدبير من المتهمين الاولى والثالثة والرابعة والسادس والحادي عشر والذين يعملون سويا فى التكسب من وراء استغلال الفتيات جنسيا.
ثم نتحول لجريمة أخرى خلعت القلوب:
فقوادة حدائق الأهرام الشهيرة بـ”سهير” ثبت بعد وقوعها فى يد الشرطة مطلع الشهر الجارى أنها تتقاضى 400 جنيه فى الساعة، بينما اعترفت صديقتها “دنيا” التى تمارس معها الرذيلة أن والدتها هى التى تستغلها وتقدمها لراغبى المتعة.
ثم نأتي لقصة من جهنم:
أما قوادة مصر الجديدة التى سقطت اليوم فى يد الشرطة والشهيرة ب”أمل شرقية” أو “أمل شر”، السابق اتهامها فى 9 قضايا كأخطر قوادة فى مصر، كانت تتقاضى 500 جنيه فى الساعة، كما أنها اعتادت نشر الساقطات فى الشوارع لاستقطاب سائقى السيارات الملاكى.
ثم نأتي لجيمة شنعاء:
وأيضا قوادة مدينة نصر التى تتمتع بأنوثة طاغية وتختار الساقطات بدقة شديدة حيث أن كل زبائنها من رجال الأعمال والأثرياء تحت شعار “كله بتمنه” فهى تختار المطلقات فقط وتحدد فيزيتة بقيمة ألف جنيه للساعة.
ثم نتحول مباشرة لجريمة هزت الراي العام من بشاعتها:
الكافيهات كان لها نصيب أيضا فى استقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة، ولكن طرق الاستقطاب كانت غريبة حيث أن القوادة “نسرين” كانت تنشر فتياتها فى حمامات الكافيهات الشهيرة ليقوموا بتصوير الفتيات داخل الحمامات بكاميرا صغيرة لابتزازهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة وعرض عليهن مبالغ كبيرة تصل إلى 30 ألف جنيه لليلة الواحدة لأن كل زبائنها من الأثرياء العرب.
ثم نأتي لقصة فظيعة:
أما “كاميليا” قوادة هضبة الهرم التى تتفق مع السائحين من أصحاب الجنسيات العربية، المترددين على الملاهى الليلية على ممارسة الجنس مع الفتيات اللاتى يعملن فى شبكتها مقابل حصولها على مبلغ مالى يتراوح بين 5 : 10 آلاف جنيه فى الساعة.
جدير بالذكر أن المحتويات المضبوطة فى شقق الدعارة متشابهة تمامًا، وهى عبارة عن أوقية ذكرية ومبالغ مالية كبيرة وأجهزة موبايل.
ثم نتحول مباشرة لجريمة أخرى:
الأحياء الشعبية أيضا لم تسلم من القوادات بسبب “إيمان” التى نصّبت نفسها قوادة لـ “مدينة السلام” وقامت بتشكيل شبكة دعارة كبيرة من طالبات المدارس الثانوية والجامعات بالمنطقة والراغبات فى الحصول على المال مقابل ممارسة الرذيلة، كانت إيمان تتقاضى 300 جنيه مقابل الساعة الواحدة.
ثم ناتي لاخر الجرائم البشعة:
أما فى مصر القديمة تم ضبط أكبر شبكة دعارة بها ترأستها ربة منزل تدعى منال تجاوزت الـ 60 من عمرها وتدير هذه الشبكة بمساعدة ابنها محمد، وتتقاضى فى الساعة 600 جنيه، ولكن تم ضبط رجل أعمال قطرى فى هذه الشقة وبحوزته 300 دولار أمريكى، و250 ريال قطرى، و100 دينار أردنى، و1550 جنيه مصرى.
كانت هذه تفاصيل خبر لحم رخيص – قوادات حولن بيوتهم لسوق لبيع الفتيات لمن يدفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.