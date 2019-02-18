لحم رخيص – قوادات حولن بيوتهم لسوق لبيع الفتيات لمن يدفع

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:35 صباحاً - ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التي زلزلت الراي العام كله بشان تكوين شبكات للدعارة تقودها سيدات في عدد من محافظات مصر وجاءت على النحو التالي:

نأتي للجريمة الأولى التى زلزلت الراي العام من فظاعتها:

قصة دينا وولاء ونورهان وشيماء لا تختلف كثيرا عن بعضهن البعض وقعن فى فخ الرذيلة وبيع الجسد بسبب الفقر للعرب وكبار السن مقابل حفنة من الأموال.

تحقيقات النيابة العامة كشفت عن وقائع مؤلمة وقاسية فى قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها 40 شخصا باستغلال فتيات وطالبات فى علاقات جنسية مع خليجيين من جنسيات مختلفة مقابل الحصول على أموال.

قالت ولاء . م حاصلة على دبلوم من محافظة الغربية إنها مرت بضائقة مالية بعد طلاقها ووفاة ابنتها سافرت إلى السعودية بشكل غير مشروع بحثا من عمل دون جدوى وعادت إلى مصر فى عام 2015 تعرفت بعدها على المتهمتين ابتسام . ع و فتحية . أ واللاتى عرضن عليها الزواج من خليجيين ودخلت فى 8 علاقات تحت ستار الزواج العرفى.

وأكدت الشاهدة أن تلك العلاقات الجنسية محددة المدة ولم يقم هؤلاء الرجال بتطليقها ولم تتخلل تلك العلاقات انقضاء مدة العدة مشيرة الى ان اختيارها فى تلك العلاقات من خلال عرضها وفتيات اخريات على راغبى المتعة الخليجيين بمسكن المتهمة الأولى او أحد الكافيتريات.