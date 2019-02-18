بيونتيك يُعيد ميلان للتألق من جديد

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:35 صباحاً - واصل النجم البولندي كريستوف بيونتيك، مهاجم ميلان، تألقه مع الروسونيري، بعدما ساعده في تخطي عقبة أتالانتا مساء السبت الماضي بالفوز بنتيجة 3/1 في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وسجل بيونتيك هدفين في مباراة أتالانتا، أحدهما جاء برأسية بعد ركلة ركنية، ليعيد سلاحا مهما لفريق الروسونيري كان غائبا منذ فترة طويلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن هدف بيونتيك، الذي جاء عن طريق ركلة ركنية، يعتبر الأول لميلان منذ ما يقرب من عام من الركنية.

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ويعود آخر هدف سجله النادي اللومباردي من ركنية إلى مارس/ آذار من العام الماضي، عندما سجل ليوناردو بونوتشي هدفا في يوفنتوس، عندما كان يلعب بقميص ميلان الموسم الماضي، ما يعني أن هذا السلاح كان غائبا، وعاد بفضل تألق النجم البولندي.

ووصل بيونتيك لهدفه رقم 17 هذا الموسم، ليخطف وصافة ترتيب الهدافين، خلف المتصدر كريستيانو رونالدو برصيد 19 هدفا، فيما جاء كوالياريلا وزاباتا في المركز الثالث برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وارتفع رصيد ميلان إلى 42 نقطة، ليثبت أقدامه بالمركز الرابع، بينما تجمد أتالانتا عند 38 نقطة، في المركز الخامس.