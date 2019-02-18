فيدرر يتراجع في التصنيف العالمي

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:35 صباحاً - تبادل السويسري روجيه فيدرر، والياباني كي نيشيكوري مركزيهما بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الإثنين؛ حيث تراجع السويسري للمرتبة السابعة، وارتقي الياباني للسادسة. وواصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اعتلاء صدارة التصنيف، يليه الإسباني رافاييل نادال. ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات باستثناء تبادل المراكز بين فيدرر ونيشيكوري. وجاء الترتيب كالآتي: 1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10.955 نقطة 2 – الإسباني رافاييل نادال 8.320 نقطة 3 – الألماني ألكسندر زفيريف 6.475 نقطة Advertisements 4 – الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 5.060 نقطة 5 – الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 4.595 نقطة 6 – الياباني كي نيشيكوري 4.190 نقطة 7 – السويسري روجيه فيدرير 4.100 نقطة 8 – النمساوي دومينيك ثيم 3.800 نقطة 9 – الأمريكي جون إيسنر 3.225 نقطة 10 – الكرواتي مارين سيليتش 3.140 نقطة

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