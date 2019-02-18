أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:35 صباحاً - شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل الدولار الأمريكي نحو 17.5025 جنيه للشراء و17.6025 جنيه للبيع، وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 19.7656 جنيه للشراء و19.8873 جنيه للبيع بارتفاع 5 قروش، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.5765 جنيه للشراء و22.6949 جنيه للبيع بارتفاع 16 قرشا.

كما سجل الفرنك السويسري نحو 17.4068 جنيه للشراء و17.5149 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8379 جنيه للشراء و15.9327 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5817 جنيه للشراء و2.6003 جنيه للبيع.