أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

وسجل اليورو الأوروبي نحو 19.7656 جنيه للشراء و19.8873 جنيه للبيع بارتفاع 5 قروش، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.5765 جنيه للشراء و22.6949 جنيه للبيع بارتفاع 16 قرشا.
كما سجل الفرنك السويسري نحو 17.4068 جنيه للشراء و17.5149 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8379 جنيه للشراء و15.9327 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5817 جنيه للشراء و2.6003 جنيه للبيع.
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