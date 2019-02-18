انت الان تتابع تفاصيل خبر انحراف قطار ألماني سريع عن مساره في سويسرا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 11:26 صباحاً - انحرف قطار ألماني سريع عن سكّته وهو يقلّ 240 راكباً، في مدينة بازل السويسرية.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية إنه لم يُصب أحد في الحادث، وإن القطار أُخلي تدريجياً من الركاب، وتعطّلت خدمة القطارات بين محطة "إس.بي.بي" ومحطة "باديشر بانهوف" في بازل، ولم يتضح سبب الحادث بعد.

Advertisements

وأدى الحادث إلى قطع الطريق بالكامل أمام حركة مرور القطارات بين ألمانيا وسويسرا في كلا الاتجاهين، في حين طلبت السلطات من المسافرين استخدام الترام رقم 2 بين محطة "إس.بي.بي" ومحطة "باديشر بانهوف".

وخرج القطار المتجه من أوستبانهوف - برلين إلى إنترلكن، عن مساره، وجاء الحادث في مكان مزدحم جداً بالمسافرين قرب مستشفى بيثيسدا في سويسرا، ولم يستأنف القطار حركته مجدداً؛ بسبب الأضرر الكبيرة التي لحقت بمساره.

وحتى مساء الأحد، أجلت فرق الدفاع المدني ورجال الإنقاذ 240 مسافراً، في حين طالب بعض المسافرين السلطات في ألمانيا وسويسرا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وفتح مجلس التحقيق الأمني السويسري "SUST" تحقيقاً بالحادث.