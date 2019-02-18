ريهام حجاج تحذف صورها مع «حلاوة» عقب أزمة ياسمين عبد العزيز

ربما لم تنتهِ سلسلة "كيد النسا" بعد، التي نشأت مؤخرًا بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وريهام حجاج، بسبب محمد حلاوة، طليق الأولى وزوج الأخيرة.

مناوشات عِدة بين الثنائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين الفنانتين من خلال منشوراتهن، اللاتي أصبحت مادة دسمة لرواد "سوشيال ميديا".

واليوم، فاجأت الفنانة ريهام حجاج متابعيها، بحذف صورها مع زوجها "حلاوة" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فضلًا عن حذفها صور الأخبار الصحفية التي نشرت خبر زواجهما، لتستدل ريهام "الستار" بهذا التصرف، على أزمتها غير المُباشرة مع ياسمين عبد العزيز، وتثير الجدل حول استمرار الزواج من "حلاوة".

وكانت ياسمين عبدالعزيز نشرت عددا من المنشورات الغامضة بخاصية "ستوري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ياسمين عددًا من صور الهدايا التي تلقتها يوم عيد الحب، وكانت الهدايا عبارة عن عدد من باقات الورد الأحمر، التي ترمز للحب، إلى جانب كارت معايدة بداخله، كُتب عليه عبارة باللغة الإنجليزية: "أحبك يا سو".

وعلقت ياسمين على الصور قائلةً: "ممم وبعدين بقى، ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، ومن ثم نشرت صورة أخرى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهي تغني: "وعايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان إرجع يا زمان".

الأمر الذي دفع طليقها حلاوة للرد عليها بصحبة ريهام حجاج، لتنشر الأخيرة فيديو عبر خاصية "ستوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة زوجها.

وقال حلاوة خلال مقطع الفيديو: "مش أي حد يشتري ورد يبقى أنا اللي بعته، أنا بشتري لمراتي بس".

ولم يتوقف الأمر هُنا، لترد ياسمين في منشور آخر: "بطل كدب يا إسماعيل بيه ولا الشبشب اترفع؟"، حتى عادت ريهام لترد عليها عبر "ستوري"، بنشر فيديو من حفل حضرته، لفتاة تؤدي أغنية لسعاد حسني "بانو بانو على أصلكوا بانو"، على خشبة المسرح.

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