هل استخدام زيت الخروع لزيادة كثافة الرموش فعال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر

"وضع زيت الخروع في عبوة ماسكارا قديمة وتمرير الفرشاة على الرموش والحواجب يوميا" نصيحة رائجة يتم تداولها بين الفتيات اللاتي يرغبن في زيادة كثافة شعر الرموش والحواجب، فما مدى فعاليتها؟

قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد، إن من أكثر الخرافات انتشارا الحديث حول فائدة زيت الخروع لزيادة كثافة ونمو الشعر والحفاظ عليه من التلف، وخصوصا شعر الرموش والحواجب.

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