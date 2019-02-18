نقص النوم يزيد إحساس الدماغ بالألم في اليوم التالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يسبب نقص النوم والأرق في ليال عديدة بآلام في الجسم خلال اليوم التالي، فنقص النوم يؤثر على خلايا الدماغ بطريقة تزيد الإحساس بالألم، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت نتائجها في "جورنال أوف نيوروساينس" المتخصصة في طب الأعصاب، حسب موقع "البيان" الإماراتية.

ويوجد أكثر من شكل لصعوبات النوم، منها الأرق، وعدم الاستغراق بعمق في النوم، وتكرار الاستيقاظ خلال ساعات النوم.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في «جورنال أوف نيوروساينس» المتخصصة في طب الأعصاب أن صعوبات النوم بأشكالها المختلفة تؤثر على الذاكرة وعلى خلايا الدماغ بطريقة تؤدي إلى تضاعف الإحساس بآلام الجسم.

وحثّت توصيات الدراسة على تفادي الأطعمة الدهنية والتوابل الحارة ومشروبات الكافيين في المساء لأنها ترتبط بصعوبة النعاس والاستغراق في النوم.