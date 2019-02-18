“الزراعة” تكشف سبب غزوات الجراد على الأراضي المصرية

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنهم بتابعون مسألة الجراد الصحراوي منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف “القرش” في مداخلة مع برنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “cbc” الفضائية: “الجراد بيعمل غزوات على الأراضي المصرية وهناك عوامل تساعده على النمو والتكاثر بشكل كبير، ومن بينها اتساع الرقعة الزراعية وهطول الأمطار بشكل كثيف، ما يؤدي إلى نمو خضري في بعض الأماكن الجافة في مصر أو الدول المجاورة”.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن أسراب الجراد تتكاثر وتقوم بعمل غزوات للبلاد.

وتلقي الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حول نتائج مكافحة أسراب الجراد على الحدود المصرية من الجنوب، حيث يقوم فريق المكافحة بالتعامل الفوري في مواجهة الجراد الصحراوي من اجل الحفاظ علي الإنتاج الزراعي

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