تفاصيل لقاء وزير التعليم بشيخ الأزهر

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن زيارته لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ليست الأولى، مشيرًا إلى أن المعاهد الأزهرية بدأت منذ 22 سبتمبر الماضي، في تطبيق نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى.

وأضاف “شوقي”، في مداخلة مع برنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “cbc” الفضائية، أن الزيارة الأخيرة كانت متعلقة أكثر بطلبة الثانوي، الذين يستخدمون قدر أعلى من التكنولوجيا وبنك المعرفة بالإضافة للشبكات، و”التابلت”، وهو يريد نفس الأدوات للتعليم الثانوي الأزهري، وأيضا الامتحانات الإلكترونية، أو المحتوى، مضيفا: “اتفقا هنمشي مع بعض”.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنهم تحدثوا عن رقمنة محتويات مكتبة الأزهر، وهي قيمة جدًا، كمصدر للمعرفة، واتفقوا على تدريب المعلمين في المعاهد الأزهرية على النظام الجديد.

وأوضح: “الطلبة في المعاهد الأزهرية يدرسون نفس المناهج التي يدرسها الطلبة في مدارس الدولة بالكامل، وبدون اختلافات، ويُضاف له مناهج أخرى في العلوم الدينية”.