كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسليم “تابلت” لطلبة الأزهر لم يكن في الحسابات، لأن أعدادهم كبيرة وتصل إلى 150 ألف طالب.

وأضاف “شوقي”، في مداخلة مع برنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “cbc” الفضائية، أنه في التعليم العام يوجد حوالي 708 ألف “تابلت”، ولكن في التعليم الأزهري 150 ألف طالب بالإضافة للمعلمين.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا سوف يتم في بداية العام الدراسي المقبل، ولكن في هذه المرحلة سوف يتم إيجاد حل، من خلال الشاشات التفاعلية في الفصول، ويحصلون على الامتحانات الإلكترونية مثل زملائهم في المعاهد الحكومية، معقبا: “التابلت دي حاجة ممكن نعملها في دفعة 2019”.

ولفت إلى أن التعليم الأزهري يواكب التطوير في المنظومة الجديدة مع ما تفعله الوزارة في التعليم العام.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم عن “تابلت” طلبة الأزهر: لم يكن في الحسبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.