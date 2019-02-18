“القعيد” عن هجوم كاتب كويتي على مصر: “اتقي شر من أحسنت إليه”

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

انتقد الكاتب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، هجوم الكاتب الكويتي مبارك البغيلي على مصر، بسؤاله عن كم عدد الراقصات الموجودين في مصر، قائلًا: “إن الكاتب طه حسين، كان دائمًا مايتعرض للهجوم، ويعايروه بأنه لا يرى، رغم أن بصيرته كانت أفضل متهم جميعًا، فكان يقول اقتلوهم بالصمت”.

وأكد “القعيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، مساء الأحد، أن هناك مثل يقول “إتقي شر من أحسنت إليه”، ودائمًا العلاقة بين الشقيق الأكبر والأصغر دائمًا ماتكون معقدة ومركبة؛ لأن الأصغر يريد أن يزيح الأكبر ليُصبح مكانه.

وتابع عضو مجلس النواب، أنا لا أريد أن أذكر للكاتب الكويتي، ماذا فعلت مصر من أجلهم، وماذا تفعل الآن، وماذا ستفعل فيما بعد في قادم الأيام؛ لأن مصر تُدرك دورها جيدًا من أيام مينا موحد القطرين، وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتدرك هذا الدور مهما كفلها من تعب وإرهاق وعناء، وحتى عدوان على إنسانيتها وظروفها، لكن دورها العربي والإفريقي لا تستطيع أن تتنكر لها، وتفعل هذا راضية مضطمئنة ولا تطلب شكر من أحد على مايقوموا به.