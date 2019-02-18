كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه يوجد نظرة شاملة ومركزة على الصعيد، لافتًا إلى أنهم ينفذون التوجهات الرئاسية الأساسية.

وأَضاف “ترك”، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “اليوم”، المذاع على فضائية “دي إم سي” مساء الأحد، أنهم يعملوا على حاليًا على 10 محاور كبرى على النيل، وسيتم الانتهاء منهم تباعًا حتى 30 يونيو 2020، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ مع الشركات محور عدلي منصور في بني سويف.

وأوضح أن الدولة لها نشاط هام في ربط محاور النقل الرئيسية الطولية والعرضية بالإضافة إلى التنمية الشاملة، متابعًا: “نعمل على ربط المدن الجديدة، وربط محاور النقل الرئيسية”.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الطرق والكباري تعلن تنفيذ 10 محاور على النيل حتى يونيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.