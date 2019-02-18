كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 08:34 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قالت أمنية خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم، إن تطبيق زي موحد للمعلمين والعاملين بالعملية التعليمية مبادرة اتخذتها المديرية بمحافظة الوادي الجديد، وهي ليست مبادرة قومية سيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأضافت “خيري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، مساء الأحد، أن الحديث عن أن وزير التعليم، صرح بتطبيق الزي الموحد، وأن هذا قرار سيتم تعميمها في مصر ليس له أساس من الصحة.

وتابعت، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كان منزعج جدًا بالأمس من تداول هذه الأخبار على لسان بعض المسئولين في الوزارة، وهذا لم يحدث تمامًا، مناشدة المواطنين والإعلام من التحقق من صحة الأخبار قبل تداولها.

كانت هذه تفاصيل خبر متحدثة “التعليم”: الوزير منزعج من شائعة الزي الموحد للمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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