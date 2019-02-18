من أرشيف الصحافة| زوجة تطلب الطلاق بسبب الجن

في قضية غريبة من نوعها شهدتها المحاكم المصرية، قضت محكمة الاستئناف بالقاهرة للأحوال الشخصية بتطليق ربة منزل من زوجها بسبب إحضاره للدجالين إلى منزل الزوجية، وأمرهم بضربها لإخراج العفاريت من جسدها.

وتعود الواقعة وفقا لـ"أرشيف الصحافة المصرية" التابع لمكتبة الاسكندرية، إلى استعانة أحد الأزواج بالمشعوذين، لإخراج الجان من جسد زوجته مما أصابها بضرر كبير.

وحضر الدجال إلى المنزل بناءً على رغبة الزوج، وضرب الزوجة بعنف وقسوة حتى قررت الزوجة الذهاب إلى المحكمة لطلب الطلاق، وقالت في صحيفة الدعوى إن زوجها توهم فتور مشاعرها نحوه حتى أنها امتنعت عنه في الفراش، وفقا لجريدة "الأحرار" في عدد 16 أغسطس 1999.

وهذا ما دفع الزوج إلى الاستعانة بالدجالين لتشخيص حالتها وتوصلوا في تشخيصهم إلى أنها مصابة بـ"مس" من الجن، وتحتاج إلى علاج سريع وقام الدجال بضربها مستخدما حزام جلدي لإخراج العفريت، وظل يضربها حتى شارفت على الموت من شدة الضرب.

وقضت المحكمة بتطليق المدعية إلا أنه استأنف زوجها الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بتطليق الزوجة مؤكدة أن معيار الضرر معيار شخصي يختلف من شخص لأخر، ومادامت الزوجة قد تضررت من أفعال زوجها وهو ما تأكدت منه المحكمة بعد سماع الشهود والاطلاع على المستندات واستحالة العشرة بينهما.

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