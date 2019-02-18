الزراعة عن غزو الجراد لبعض المناطق : كلها أعداد صغيرة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 06:56 صباحاً - انجي بيومي

علق الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، على غزو الجراد الصحراوي لبعض المناطق، قائلًا: “تساقط الأمطار بمعدلات كبيرة على السودان، أدى لزيادة تكاثر الجراد إلى حد عال في منتصف سبتمبر، وظهور الجراد في بعض المناطق وليس غزوًا”.

وتابع وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on e”، مساء الإثنين، أن وزارة الزراعة لديها فرق لمكافحة الجراد على إمتداد الحدود الجنوبية، وفي شهر يناير دخل لمصر سرب من الجراد الناضج جنسيًا، وتم القضاء عليه بشكل كامل، وفي العاشر من فبراير دخل سرب آخر لمدينة حلايب، وتم القضاء عليه أيضًا، معقبًا: “كلها أعداد صغيرة لم تصل أن تصنف غزو”.

ولفت إلى أن الجراد المتواجد في السودان على بعد 100 كيلو من الحدود المصرية، ومصر تتابع الجراد عن كثب عن الحدود.

وعن إمكانية تسبب الجراد لأذى للإنسان، قال إن الجراد يتغذى على النباتات، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية، لكن الأمور حتى الآن تحت السيطرة، متابعًا: “مش عايزين نسبب ذعر للمواطنين”.