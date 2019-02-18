مصوّر يتحدى أصحاب العيون الثاقبة لرؤية البومة في الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أثارت صورة من الطبيعة حالة من الحيرة وسط مستخدمي المنصات الاجتماعية، بعدما قال المصور إنها تضم طائر البومة لكن من يشاهدها يعجز عن رصد الحيوان، حسب موقع "سكاي نيوز".

وأوضح موقع "مانشستر إيفنينج نيوز"، أن المصور بول بيش أطلق تحدى لمن شاهدوا صورته بأن يكشفوا المكان الذي يقف عليه طائر البوم.

وبما أن لون طائر البوم لا يختلف كثيرا عن لون الشجر القريب من الكستنائي، ازدادت هذه المهمة صعوبة.

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وذكر المصور أنه واجه صعوبة في تعقب طائر البومة حين كان يتنقل بين الشجر لأن العثور عليه مجددا لم يكن أمرا سهلا.

وتبين في نهاية المطاف أن الطائر كان في أسفر الشجرة لكنه لا يبرز بسهولة نظرا إلى لونه.

وقال معلقون إنهم احتاجوا إلى عدة دقائق حتى يحددوا مكان وجود طائر البوم، لكن آخرين أقروا بعجزهم وأكدوا أنهم لم يتمكنوا من معرفة الموقع إلا بعدما توصل إليه ذوو النظر الثاقب.

وأنتم كم من الوقت استغرقتم لرؤية الطائر؟