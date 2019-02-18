رضا عبد العال: فرجاني ساسي يستحق اللعب في برشلونة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 05:51 صباحاً - يرى رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن مستوى الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، يؤهله للتواجد مع فريق برشلونة الإسباني.
وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار:” الكرة التي يقدمها فرجاني ساسي مع الزمالك ومستواه تشبه لحد كبير طريقة لعب برشلونة”.
وكان الزمالك قد تعاقد مع التونسي فرجاني ساسي قبل بداية الموسم الجاري، قادما من النصر السعودي.
وخاض ساسي حتى الآن 16 مباراة بقميص الزمالك، احرز خلالها 6 أهداف وصنع 6 أهداف لزملائه.
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