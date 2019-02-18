كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 05:51 صباحاً - قال رئيس الزمالك إنه تعرض لمؤامرة من قبل عدة أطراف، بينهم محمود الخطيب رئيس الأهلي، مشيرا إلى أنه كان يرفض الإفصاح عن تفاصيلها، لكنه سيضطر لذلك.
وتابع في تصريحات لقناة المحور “لدي خطابات متبادلة بين هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وحسن مصطفى عضو اللجنة، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، ومصطفى فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، بهدف التخلص من مرتضى منصور”، مضيفا “انتظروا الفضيحة الكبرى”.
وتابع: “إيقافي من قبل الاتحاد الإفريقي بلطجة، وبدون أسباب، أنا مصري وأحب بلدي”.
وعن إيقافه لمدة 3 شهور من قبل لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم قال: “من يتولون رئاسة اللجنة ليسوا مستشارين، هم يعملون الآن في الجبلاية، إذا هم مجرد موظفين، أين سيد عبدالحفيظ من قرارتكم؟”.
وتابع “أرسلت رسالة لهاني أبوريدة اليوم، وأقول له معركتي معك ومع الاتحاد لن تنتهي”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يُهدد الخطيب وحطب : سأكشف عن الفضيحة الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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