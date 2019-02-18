خلطة سحرية سريعة تقضي على التجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 فبراير 2019 04:51 صباحاً - للحصول على بشرة خالية من التجاعيد، ليس عليك سوى تطبيق خلطة طبيعية سريعة بمفعول سحري، ستعيد الشباب الى بشرتك، إذ تعمل على شدها والقضاء على الترهلات والخطوط الدقيقة.

تعرفي الى طريقة تحضير هذه الخلطة في هذا المقال.



مكونات الخلطة

- ملعقة صغيرة من الشوفان.

- ملعقة صغيرة من عصير الخيار.

- ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

- بياض بيضة واحدة.



طريقة تحضيرها وتطبيقها

في البداية، اخفقي بياض البيض جداً، من ثم أضيفي إليه الشوفان وعصير الخيار واللبن الزيادي. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس.

قسمي الخليط الى قسمين، من ثم طبقي القسم الأول على بشرة وجهك واتركيه مدة سبع دقائق. بعدها، طبقي القسم الثاني على وجهك واتركيه الى أن يجف. بعد تطبيق هذه الخلطة، يجب تشطيف الوجه بالماء الفاترة، ودهنه بكريم الترطيب المناسب، على أن يتم تطبيقها مرتين في الأسبوع.

هذه الخلطة الطبيعية تمتلك قدرة عالية في التخلص من التجاعيد وترطيب البشرة في الأعماق، نظراً الى أنها تعمل على تعزيز عملية إنتاج الكولاجين في البشرة وإعادة ترميم خلايا البشرة التالفة.

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