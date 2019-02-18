عمرو أديب ناعيًا شهداء سيناء: ضحوا بحياتهم من أجلنا..وحقهم هيتجاب

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 04:15 صباحاً - انجي بيومي

نعى الإعلامي عمرو أديب، شهداء هجوم سيناء الإرهابي، مشيرًا إلى أن هناك عدة محافظات بمصر تشهد الآن بطولات أشخاص ضحوا بحياتهم من أجلنا.

وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الأحد، إلى أن الشعب يجب أن يقدر بطولات هؤلاء الأبطال، مضيفًا: “مصر هتاخد حقها سواء داخليا أو خارجيا”، مؤكدا أن اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسفر عن توجيهات بشأن الحادث.

وأضاف، “في خناقة في العالم هيودوا المقاتلين فين… الناس دي هتروح فين، دي مشكلة”، متسائلا: من أين يحصل المقاتلين على التمويل والتدريب؟، معتبرا أن قدر مصر أن تظل مستهدفة، متابعا: “اللي ماتوا مماتوش هدر وحقهم هيتجاب”.

كان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أعلن عن قيام العناصر الإرهابية بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 أفراد منهم ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14من المجندين.