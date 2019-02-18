عمرو أديب: مصر ستكون ضمن أقوى 15 اقتصادًا في العالم خلال 2050

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 04:15 صباحاً - انجي بيومي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر ستكون ضمن أقوى 15 اقتصادًا في العالم سنة 2050، وذلك وَفق المؤشرات الاقتصادية التي وضعها عدد من الخبراء حول العالم، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا غربيًا وصعودًا لأمريكا اللاتينية وآسيا ضمن أكبر الاقتصاديات عالميًّا.

وقال أديب، خلال برنامج “الحكاية” المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء اليوم الأحد، إن الصين جاءت في المرتبة الأولى كأقوى اقتصاد في العالم، تليها الهند ثم أمريكا فإندونيسيا، وتأتي مصر في المرتبة الخامسة عشرة.

وأوضح مقدم “الحكاية” أن تلك التوقعات المستقبلية للدول الأقوى اقتصاديًّا في 2050 ليست تكهنات بل انعكاس للمؤشرات الاقتصادية الحالية، والتي تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.