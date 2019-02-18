كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 04:15 صباحاً - انجي بيومي
قالت الدكتورة منى خليل، رئيس جمعية إيسما للرفق بالحيوان، إن الجمعية رصدت بعض المواطنين يقومون باصطياد كلاب الشوارع ليلًا في حلوان، ويبيعون لحوم هذه الكلاب لبعض المطاعم.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور”، مساء الإثنين، أن الجمعية خاطبت مأمور قسم حلون حول هذه الواقعة، وهناك رصد لبعض هذه الأماكن استعدادًا للمدهمة من قبل الشرطة، لكن هذا الأمر غير كافٍ.
وشددت على ضرورة وجود تشريع قانون جديد، لمواجهة مثل هذه الأمور، لأن القانون الحالي غير كاف.
كانت هذه تفاصيل خبر جميعة الرفق بالحيوان تكشف عن كارثة: بيع لحوم الكلاب بالمطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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