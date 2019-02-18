عمرو أديب: هناك خلافًا دوليًا حول مصير 12 ألف داعشي

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 04:15 صباحاً - انجي بيومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك خلافًا دوليًا كبيرًا بسبب ملف الإرهابيين العائدين وهوية الدول التي من المفترض أن تستضيفهم، منوها أن الخلاف يتركز حول مصير 12 ألف مقاتل ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف “أديب”، اليوم، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”، أن هناك 40 ألف مقاتل يتبعون تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن 5 آلاف منهم منتمين لدول أوروبية.

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وتابع: “الألمان قالوا لا نريد هؤلاء الناس، بسبب عدم وجود أدلة كافية قد تدينهم”.

وأردف: “بريطانيا طفشتهم، وقالت مش هاخدهم وإنها هتحاكمهم، والمقاتلين الإنجليز والألمان بالشكل ده مش هيرجعوا”.

وواصل: “العالم حاليا أمام 12 ألف مقاتل مش عارف أين يذهبون، وترامب قافل الحدود، ولا يوجد جوانتنامو يرسلهم إليها مثل زمان”.