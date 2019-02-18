ضياء رشوان يكشف سبب ترشحه لانتخابات نقابة الصحفيين..ويرد على وصفه بمرشح الدولة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 04:15 صباحاً - انجي بيومي

قال الدكتور ضياء رشوان، المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إنه ترشح لانتخابات النقابة 4 مرات، موضحا أن رغبته في خدمة البلد هى السبب في ترشحه، معتبرا أن من يستطع أن يخدم بلده ولا يفعل فهو أناني.

وأشار “رشوان”، خلال حواره مع عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الأحد، إلى أن الأوضاع الصحفية في مصر “بعافية”، وتحتاج لتغيير خاصة وأن هناك شريحة عريضة من الصحفيين من الشباب.

وأبدى دهشته من وصف البعض له بمرشح الدولة، معقبا: “معرفش ليه بيقولوا كده”، لافتا إلى أن شعاره في الانتخابات “لم الشمل”، وسيسعى لجمع كل القطاعات التي تعمل في الصحافة مع الدولة.