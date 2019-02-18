على غرار نور الشريف..عمرو يوسف يغازل زوجته بهذه الكلمات

"هي اللي الشمس مكنتش تشرق، إلا لما تفتح شباكها و تطل منه".. جملة أطلقها الفنان الراحل نور الشريف، خلال إحدى مشاهده بالفيلم الشهير "دم الغزال" وهو يصف الفنانة منى ذكي، مُعبرًا عن مشاعره لها.

حتى أصبحت واحدة من الكلمات الأكثر غزلًا على العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى غرار الراحل، غازل الفنان عمرو يوسف زوجته، الفنانة كندة علوش، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "يوسف" صورة للأخيرة مُعلقًا: "هي اللي الشمس مبتطلعش.. غير لما تفتح شباكها"، وتفاعل العديد من متابعي الفنان مع الصورة، وكلامه عن زوجته.

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وكان "يوسف" احتفل مؤخرًا مع زوجته عقب ولادتها طفلتهما الأولى "حياة".

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