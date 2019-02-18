بالصور| بـ"فستان شفاف".. نوال الزغبي تسوق لألبومها الجديد "كدة باي"

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها، للدعاية لألبومها الغنائي الجديد "كدة باي"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "الزغبي" بفستان شفاف، تميز بأنه منقوش ولامع، وذو فتحة جانبية طويلة، من توقيع دار الأزياء الخليجية "لابورجوازي". وعلقت الفنانة اللبنانية، قائلة: "آه يا حتت سكر.. ياللي محير أي عقول بشرية.. وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا"، مضيفة: "استمع الألبوم الجديد كده باي". وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، خلال الساعات الماضية. Advertisements ​

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