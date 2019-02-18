الإطاحة بمديرة مجلة "فوج" العالمية للأزياء بسبب صورة عيد ميلادها

كالدبة التي قتلت صاحبها، هكذا سقطت دوناتا ميريلز، مديرة مجلة "فوج" العالمية للأزياء، في خطأ فادح خلال احتفالها بعيد ميلادها، لتتحول ذكرى ميلادها للحظة تعيسة بحياتها المهنية، بعدما تسبب الاحتفال في إقالتها من منصبها.

حيث أقامت "ميريلز" حفلًا كبيرًا في البرازيل احتفالًا بعيد ميلادها، ظهرت من خلاله وهي تجلس على مقعد، ومحاطة بامرأتين من ذوات البشرة السمراء، حتى تعرضت لانتقادات لاذعة بكونه مشهد استعراضي عنصري ضد البشرة السوداء.

وكانت الصحفية البرازيلية "ريتا باتيستا" من ذوي الأصول الإفريقية، نشرت صورة تعود إلى 1860 لإظهار الشبه الكبير بين ممارسات الماضي وما قامت به مديرة المجلة، مشيرة إلى أن ما حدث من الأخيرة، هو إساءة لذوي البشرة السمراء.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر، قدمت مديرة المجلة العالمية، استقالتها عقب الهجوم التي تعرضت له، وكان له دور أساسي في تخليها عن منصبها، وأوضحت قبل الاستقالة، أنها لم تتعمد على الإطلاق الإساءة، موضحة أن الامرأتان لم تجسدا دور العبيد حسبما أشار الرواد ومنتقديها.

​