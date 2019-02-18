حيلة بسيطة لإزالة البقع الصفراء عن الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تتشكل البقع الصفراء في كثير من الأحيان نتيجة التعرق، ويصبح من الصعب إزالتها بوسائل التنظيف العادية، لكن إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن حيلة مميزة للتخلص من هذه البقع بسهولة، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

وتحتاج الطريقة التي ابتكرتها المدونة بيل نيستول لأربعة أشياء فقط: صابون الغسيل، وبيروكسيد الهدروجين وصودا الخبز وفرشاة. وتوصلت إلى هذه الطريقة لتنظيف الملابس البيضاء، بعد أن انضم ابناها إلى فريق لكرة السلة، وبدءا بتوسيخ ملابسهما بشكل كبير.

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ولم تتمكن بيل في البداية من إزالة البقع الصفراء باستخدام مساحيق التبييض، وفي نهاية المطاف وجدت طريقة مميزة على الإنترنت، وقررت مشاركتها مع معجبيها على مواقع التواصل.

في البداية اخلطي كمية من صابون الغسيل مع مقدارين من بيروكسيد الهدروجين، وضعي المزيج على البقع الصفراء، ثم رشي صودا الخبيز في الأعلى، وافركيه بالفرشاة.

وبعد ترك المزيج على البقع لمدة ساعة على الأقل، اغسلي القميص كالمعتاد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.