تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 18/2/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope":

- الحمل (من 21/3 إلى 20/4)

لديك بعض المهام الوظيفية الجديدة التي ستتطلب منك التركيز ومعرفة كثير من المعلومات الجديدة لتكون على دراية كافية بمجال وظيفتك.

وتشعر ببعض المسؤولية تجاه أسرتك وبعض المشكلات التي تخص عائلتك، لذلك تحتاج إلى إجازة من العمل للاهتمام بعائلتك.

- الثور (من 21/4 إلى 20/5)

ستتلقى بعض الأخبار التي ستكون محبطة لك، حاول ألا تفكر فيها كثيرًا والخروج منها خلال تواجدك مع دائرة أصدقائك المقربين أو أسرتك.

عليك بالاهتمام بصحتك بشكل عام، وابتعد عن الأمور التي تسبب إزعاجًا لك، وابتعد عن الأماكن التي تسبب لك التوتر، وابحث عن الاسترخاء لتصفية ذهنك.

- الجوزاء (من 21/5 إلى 20/6)

الفترة السابقة كنت تعمل بجد واجتهاد لتحصل على مقابل مادي من العمل لتعويض حالتك المادية، من الممكن أن تحصل على فرصة عمل جديدة تحسن بها وضعك المادي، لا تفكر كثير ولا داعٍ لوجود الذعر والقلق، خاصة في الأمور المتعلقة بعملك، فأنك على الطريق السليم.

- السرطان (من 21/6 إلى 20/7)

ربما تُعجب بشخص ما، وتحاول لفت الانتباه بجميع الطرق المتاحة لك، من اللمحات والتصرفات، ما يجعله يشعر بك، فربما يُصبح يوم سعيد لقضاء أمسية رومانسية معه.

- الأسد (من 21/7 إلى 20/8)

ربما ترغب في شراكة جديدة مع صديقك المقرب، ولكن سيمنعك ذلك عدم وجود المال الكافي، لا تهتم بالتفاصيل التي سترهقك حاول الابتعاد عنها.

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- العذراء (من 21/8 إلى 20/9)

لا تقلق بشأن المستقبل ولا تفكر بالطريقة السلبية فقط، وعلى الرغم من الفترة الحزينة التي تمر بها الآن ستُصبح الفترة المقبلة مفرحة.

-الميزان (من 21/9 إلى 20/10)

قد ترغب في إنشاء مشروع خاص بك بقليل من المال، وبمشاركة بعض الأصدقاء، ولكن عليك الحذر أثناء القيام بهذه الخطوة، حتى لا تندم.

- العقرب (من 21/10 إلى 20/11)

من المتوقع أن يزورك بعض الأصدقاء في المنزل، وتتحدثون عن بعض الأعمال التجارية، والرغبة في إنشاء مشروع خاص بكم، أو تطوير المؤسسة التي تعملوا بها، وربما هناك مفاجأة سارة في الطريق إليك.

- القوس (من 21/11 إلى 20/12)

تمتلك الكثير من الطموح، وترغب في الوصول إلى تحقيق أهدافك، وتتمتع بطاقة جسدية وعقلية جيدة لذلك.

- الجدي (من 21/12 إلى 20/1)

ترغب في زيارة شخص قريب منك، والجلوس معه والاستمتاع بالوقت معه، وترغب في الذهاب إلى متجر وشراء بعض العناصر الزخرفية، ولكن عليك الحذر أثناء الشراء، لأن بعض الأشياء تبدو جميلة أثناء عرضها، وسيئة في الاستخدام.

- الدلو (من 21/1 إلى 20/2)

تفكر في أخذ قسط راحة من الذهاب إلى العمل، والرغبة في الجلوس بالمنزل والقيام بالمهام المنزلية، والجلوس بجانب العائلة ومشاهدة التلفاز، والتمتع بالحديث معهم.

- الحوت (من 21/2 إلى 20/3)

تتلقي بعض الأخبار المتعلقة بالعمل، وتفكر في إمكانية تغيير وظيفتك، ولكن عليك التفكير بدقة خلال الأيام المقبلة قبل أخذ القرار.