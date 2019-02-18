أول مرشحة على منصب نقيب الصحفيين: الجماعة الصحفية فقيرة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 12:57 صباحاً - قالت سمية العجوز، أول مرشحة لمقعد نقيب الصحفيين 2019، إن المرأة تواجه صعوبات مع بلاط صاحبة الجلالة، لافتة إلى أن المرأة تم حصرها في مجلات المرأة والطفل.
وأشارت “العجوز”، خلال حوارها مع عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الأحد، أن 40% من أعضاء النقابة من السيدات، مضيفة أن سبب ترشحها للنقابة أن المهنة في منعطف خطير، وتم حصر كل مشاكل الصحفيين في البدل.
وأضافت أنها لا تقلل من أهمية البدل للصحفيين، وخاصة أن الجماعة الصحفية تعد جماعة فقيرة، و90% منهم فقراء.
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