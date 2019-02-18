بالفيديو.. باريس سان جيرمان يُغرد في صدارة الدوري الفرنسي

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 12:57 صباحاً - حقق فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم فوز صعب وثمين على حساب مضيفه فريق سانت إيتيان بنتيجة ( 1-0 ) في مباراة الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى التي أقيمت على ملعب جيوفروي جيشار.

البي أس جي بعد هذا الإنتصار المهم رفع رصيده إلى 62 نقطة ليعزز موقعه في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب المنافسين فريق ليل، وتجمد رصيد فريق سانت إيتيان بعد الخسارة عند 40 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

حاول فريق العاصمة الوصول لشباك أصحاب الأرض في أكثر من محاولة خلال الشوط الأول، معتمداً على أنخيل ديماريا وجوليان دراكسلر وديابي، ومن أمامهم الهداف كيليان مبابي ولكن دون نجاح، لينتهي الشوط بتعادل الفريقين 0-0.

وتأخر الهدف الباريسي حتى الدقيقة الثالثة والسبعون من اللقاء، بعد كرة قادمة من وسط الملعب، هيأها أنخيل ديماريا لداني الفيش الذي أوصلها لكيليان مبابي داخل منطقة الجزاء، ليسكنها ببراعة في مرمى الحارس ستيفان روفير.