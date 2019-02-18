بالفيديو.. ألافيس يخطف التعادل أمام ريال بيتيس بالليجا

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 12:57 صباحاً - سقط فريق ريال بيتيس الإسباني في فخ التعادل الايجابي أمام فريق ديبورتيفو الافيس 1-1 في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

افتتح فريق ريال بيتيس التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق جيوفاني لو سيلسو، ثم تعادل فريق ديبورتيفو الافيس في الدقيقة عن طريق اللاعب غويليرمو ماريبان في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني لم ينجح الفريقين في الوصول للشباك على مدار الـ45 دقيقة الاخري لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة يرفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 33 فيما رفع ألافيس رصيده للنقطة 36.