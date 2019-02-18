كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 12:57 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم رفع الحظر بالكامل على جميع الحاصلات الزراعية المصرية من جميع الدول الخارجية.
وأشار القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي سيد علي إلى أن البصل خالٍ تمامًا من بقايا المبيدات لأنه من المنتجات الزراعية التي لا تحتفظ بالمبيدات عكس الجوافة والبرتقال.
وأضاف القرش، أن هناك تواصلا مع دول الاتحاد الأوروبي والخليج لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدا أنه في حالة وجود أي مشكلة متعلقة بالمصدر يتم إخطار وزارة الزراعة واتخاذ ما يلزم حياله ومنعه من التصدير.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الزراعة تؤكد: البصل المصري خال تماما من بقايا المبيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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