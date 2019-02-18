تورينو يخدم عدوه اللدود بالتعادل مع نابولي في الكالتشيو

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 12:57 صباحاً - سقط فريق نابولي فى فخ التعادل السلبي أمام نظيره تورينو ، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ملعب “سان باولو”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الايطالي.

حاول فريق نابولي التسجيل على مدار شوطي اللقاء من خلال الثنائي ميليك وإنسيني ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وقد تعرض لاعب الوسط البرازيلي بالفريق آلان للإقصاء من المباراة عقب تحصله على إنذارين.

وبهذا التعادل منح نابولي الوصيف نظيره يوفنتوس متصدر الكالتشيو، فرصة أكبر نحو الاحتفاظ مبكرا بلقب الاسكوديتو بعد أن اتسع الفارق لـ13 نقطة.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الايطالي برصيد 66 نقطة، بينما يقع نابولي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، أما تورينو فيحتل المركز التاسع برصيد 35 نقطة.