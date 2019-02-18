الغرفة التجارية تنفي دعم المواطن بـ140 جنيها على بطاقة التموين

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 12:57 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية، إنه لا صحة لما تردد حول دعم المواطن بـ140 جنيها على بطاقة التموين عند تحويل دعم الخبز إلى نقد.

وأوضح أن وزارة التموين بصدد إعداد وتجهيز منظومة جديدة بشأن دعم الخبز، ويتم حاليًا دراسة تكلفة رغيف الخبز وثمن الدقيق في البورصة العالمية، في إطار الدعم.

وأوضح “حماد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي سيد علي أن ظاهرة مخابز التوك توك التي انتشرت مؤخرا هي عبارة عن مخابز “بئر سلم” وليس لها وضع قانوني، وأصبحت موجودة في معظم مناطق مصر، وتؤثر على رغيف الخبز بالنسبة للمخابز الرسمية المرخصة، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها.