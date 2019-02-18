الأوقاف: أغلقنا 20 ألف زاوية في مصر لهذا السبب؟

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 12:57 صباحاً - معتز عوض

علق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على تحويل بعض الجراجات في التجمع لزوايا ومساجد، قائلًا: “الزوايا كانت مفرخة للجماعات الإرهابية خلال الفترة السابقة، وما يحدث من تحويل الجراجات للمساجد أمر جلل وخطير، ولا يمكن ترك هذه الزوايا للمتطرفين”.

وتابع “طايع”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور”، مساء الإثنين، أن المساجد كافية في التجمع الأول والثاني والثالث وخلافه، ولذلك نهيب بالمواطنين بعدم إنشاء زوايا في أي مكان بصورة مخالفة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف أغلقت20 ألف زاوية في مصر، وبعض الزوايا لم تغلق بسبب عدم وجود مسجد بالقرب منها، لافتًا إلى الزوايا تغلق في صلاة الجمعة فقط، أما باقي الصلوات متاحة للجميع.