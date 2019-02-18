الامارات | «القارئ المبدع» في مرحلة التقييم

شكرا لقرائتكم خبر عن «القارئ المبدع» في مرحلة التقييم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أخيراً، مرحلة التقييم في الدورة السادسة من مسابقة القارئ المبدع، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في مكتبة منتزه خليفة. وسيعلن عن الفائزين في المسابقة الرابع من مارس المقبل في حفل يقام في منارة السعديات.

وشارك في المسابقة أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، من بينهم طلبة من أصحاب الهمم. وتسلم المشاركون استمارات المسابقة من كل أفرع مكتبات قطاع دار الكتب دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المنتشرة في أنحاء الإمارة، وهي باللغتين العربية والإنجليزية.

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وقيم المشاركون أثناء المقابلة الشخصية وفق شروط عدة، من بينها نسبة إنجاز الكتيب، وعدد القصص المعارة من أفرع مكتبات قطاع دار الكتب، مقارنةً بالقصص المقروءة من خارج هذه الأفرع، ومدى استيعاب الكتاب المقروء من خلال طرح أسئلة تختبر الفهم والاستيعاب، إضافة إلى التحدث بلغة عربية سليمة، واستخدام المهارات اللغوية، والتحليل الدلالي ومستوى التحليل المعجمي، إلى جانب مهارات التفكير الإبداعي كقدرتهم على نقد النصوص والكتب التي تمت قراءتها.

وضمت لجنة التحكيم في عضويتها مجموعة من الكتّاب والمعلمين، وأمناء المكتبات من مدارس مناطق أبوظبي والعين والظفرة. يذكر أنّ المسابقة موجهة إلى طلاب الحلقة الدراسية الأولى والثانية من البنين والبنات في المدارس الحكومية والخاصة، بهدف تشجيعهم على القراءة المستمرة، وتحفيزهم على زيارة المكتبات العامة، واستثمار الإبداعات الثقافية وتوجيهها نحو التنمية المجتمعية الشاملة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية وعاءً فكرياً وثقافياً.

كما تشجع المسابقة على القراءة باللغة الإنجليزية، وتدعم إبداعات الطلبة الموهوبين في مجال القراءة، وتوجه العناية نحو أدب الطفل وإثراء الساحة الأدبية بالإبداعات الجديدة، ونشر القيم الثقافية والمجتمعية بين أفراد المجتمع.